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¿Qué equipos ascenderán a la Liga BetPlay 2027? Así se está definiendo el torneo de la B

Envigado y Quindío están en la pelea por subir a la Liga BetPlay 2027. Conozca las cuentas del Torneo BetPlay y cómo se definen los dos cupos de ascenso.

¿Qué equipos ascenderán a la Liga BetPlay 2027? Así se está definiendo el torneo de la B
Foto: clubes

Noticias RCN

noviembre 12 de 2026
07:48 a. m.
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Con el descenso de Boyacá Chicó y Jaguares de Córdoba, la atención se vuelca al Torneo BetPlay, donde todavía están por definirse los dos ascensos a la primera división.

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Tras los partidos del miércoles 11 de noviembre, Deportes Quindío quedó a un triunfo de la final del segundo semestre, mientras Envigado y Boca Juniors de Cali comparten el liderato de su cuadrangular.

¿Cómo van los cuadrangulares del Torneo BetPlay 2026?

Quindío venció 1-0 a Tigres y llegó a nueve puntos en el grupo B. Tiene cuatro de ventaja sobre Tigres y Real Cartagena, que empató 2-2 con Real Cundinamarca. A falta de dos jornadas, el equipo de Armenia asegurará su paso a la final si derrota a Cartagena en la próxima fecha.

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En el grupo A, Envigado venció 2-0 a Boca Juniors de Cali y lo alcanzó con siete unidades. El conjunto antioqueño quedó primero por diferencia de gol. Unión Magdalena suma cuatro puntos e Independiente Valle del Cauca tiene dos, tras el empate sin goles entre ambos.

¿Qué necesitan Envigado y Quindío para ascender?

Envigado ya ganó el torneo del primer semestre. Si vuelve a coronarse, regresará de forma automática a la Liga BetPlay y el segundo ascenso se decidirá en un repechaje entre los dos clubes mejor ubicados en la reclasificación, una vez excluido el equipo antioqueño.

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La tabla anual también abre otro escenario. Si Quindío gana el segundo semestre y ambos campeones terminan entre los dos primeros de la reclasificación, los dos subirán directamente.

Y es que al cierre de la cuarta jornada, Quindío lidera con 73 puntos, seguido por Envigado con 71, Real Cartagena con 66 y Unión Magdalena con 65.

Si hay dos campeones distintos y solo uno termina entre los dos primeros de la tabla anual, ese club asciende directo y el otro va al repechaje. Si ambos quedan fuera de esos puestos, disputarán la Gran Final por el primer cupo.

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