¿Qué equipos ascenderán a la Liga BetPlay 2027? Así se está definiendo el torneo de la B

Con el descenso de Boyacá Chicó y Jaguares de Córdoba, la atención se vuelca al Torneo BetPlay, donde todavía están por definirse los dos ascensos a la primera división.

Tras los partidos del miércoles 11 de noviembre, Deportes Quindío quedó a un triunfo de la final del segundo semestre, mientras Envigado y Boca Juniors de Cali comparten el liderato de su cuadrangular.

¿Cómo van los cuadrangulares del Torneo BetPlay 2026?

Quindío venció 1-0 a Tigres y llegó a nueve puntos en el grupo B. Tiene cuatro de ventaja sobre Tigres y Real Cartagena, que empató 2-2 con Real Cundinamarca. A falta de dos jornadas, el equipo de Armenia asegurará su paso a la final si derrota a Cartagena en la próxima fecha.

En el grupo A, Envigado venció 2-0 a Boca Juniors de Cali y lo alcanzó con siete unidades. El conjunto antioqueño quedó primero por diferencia de gol. Unión Magdalena suma cuatro puntos e Independiente Valle del Cauca tiene dos, tras el empate sin goles entre ambos.

¿Qué necesitan Envigado y Quindío para ascender?

Envigado ya ganó el torneo del primer semestre. Si vuelve a coronarse, regresará de forma automática a la Liga BetPlay y el segundo ascenso se decidirá en un repechaje entre los dos clubes mejor ubicados en la reclasificación, una vez excluido el equipo antioqueño.

La tabla anual también abre otro escenario. Si Quindío gana el segundo semestre y ambos campeones terminan entre los dos primeros de la reclasificación, los dos subirán directamente.

Y es que al cierre de la cuarta jornada, Quindío lidera con 73 puntos, seguido por Envigado con 71, Real Cartagena con 66 y Unión Magdalena con 65.

Si hay dos campeones distintos y solo uno termina entre los dos primeros de la tabla anual, ese club asciende directo y el otro va al repechaje. Si ambos quedan fuera de esos puestos, disputarán la Gran Final por el primer cupo.