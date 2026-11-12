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La esposa de un alcalde, otra comerciante y una subteniente viven el horror del secuestro: ellas son las víctimas

Entre las víctimas están la esposa del alcalde de Uribia, una comerciante de Tibú y la subteniente María Camila Pantoja.

Yhonay Díaz

noviembre 12 de 2026
07:37 a. m.
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Las autoridades intensifican los operativos de búsqueda de las víctimas tres mujeres que permanecerían en poder de grupos armados bajo la cruel modalidad del secuestro.

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El caso más reciente corresponde a Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, Jaime Buitrago, quien fue interceptada por varios hombres armados este 11 de noviembre en La Guajira.

Como alcalde, pero también como padre de familia, atravieso un momento difícil y hago un llamado a la solidaridad y colaboración de todos los uribieros.

De acuerdo con las autoridades, existían amenazas contra el alcalde y su esposa desde hace más de un año, información que había sido reportada a la Fiscalía.

La gobernación de La Guajira ofreció una recompensa de $300 millones por información que permita ubicar a la gestora social. Policías y militares mantienen un despliegue en el municipio de Uribia y otros sectores del departamento, con especial atención en los corredores fronterizos con Venezuela.

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Lina Ortega, la comerciante secuestrada en Tibú

En el Catatumbo, Lina Ortega, una comerciante de Tibú, fue secuestrada en plena vía de acceso al municipio, y hasta el momento se desconoce su paradero y qué grupo armado la retiene.

Su hija hizo un emotivo llamado: "Mamá, eres mi amiga, eres mi confidente, mi pilar, eres todo para nosotros. Nomás le pido a las personas que te tienen en estos momentos que respeten tu vida, para que por favor llegues sana y salva a casa".

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Subteniente María Camila Pantoja está en manos del ELN

El tercer caso corresponde a la subteniente María Camila Pantoja, de 25 años, secuestrada por el ELN el 4 de noviembre en Saravena, Arauca.

Su padre expresó el dolor que vive la familia: "En ese momento mi vida se partió en dos. Estoy muerto en vida. Son días difíciles, noches interminables".

El ministro de Defensa, Jorge Mora, reveló que el gobierno está solicitando apoyo de inteligencia de Estados Unidos para ubicar a la subteniente.

Estamos en un proceso de búsqueda de inteligencia, pidiendo obviamente el apoyo de los Estados Unidos, que a través de ellos intercedan también en Venezuela.

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