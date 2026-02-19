CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 18 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
12:43 a. m.
  • Una familia sufrió un aterrador ataque en Bogotá. Un desconocido agredió brutalmente a una niña de 11 años, la mordió e hirió con arma blanca en Suba.
  • La familia de Kevin, el niño de siete años que falleció tras no recibir oportunamente el tratamiento para controlar la hemofilia, vive otro drama. Varios de sus familiares, que también padecen la misma enfermedad, denuncian no les entregan los medicamentos.
  • El Congreso de Perú eligió a José María Balcázar como nuevo presidente interino. La decisión la tomaron en una segunda ronda de votaciones a la que llegaron dos de los cuatro candidatos postulados.
  • Han sido más de dos semanas muy difíciles para el departamento de Córdoba, donde las emergencias dejan ocho personas muertas y 80.000 familias afectadas. Los damnificados siguen recibiendo ayudas, pero aún necesitan de toda la solidaridad de los colombianos.
