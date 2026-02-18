CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 18 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

febrero 18 de 2026
09:06 a. m.
  • El primo de Kevin, Eithan Sebastián, también padece hemofilia y hace dos meses que no recibe medicamentos.
  • Tía y abuela de Kevin piden entre el dolor y la angustia, que se brinde tratamiento oportuno a otros familiares que viven con hemofilia.
  • Tras 17 días, fue trasladada Cattaleya de Buenaventura a Cali.
  • Largas filas de pacientes en Villavicencio, para la entrega de medicamentos de alto costo.
