Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 18 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
febrero 18 de 2026
- La condición de hemofilia en la familia de Kevin Acosta también la padece uno de sus primos de apenas dos años y medio. Desde diciembre no recibe medicamentos para controlar la enfermedad.
- Fuerte pronunciamiento de 15 asociaciones médicas y científicas, aseguran que el sistema de salud en Colombia se encuentra en una crisis humanitaria. Pacientes con enfermedades crónicas y oncológicos están en inminente riesgo.
- En Norte de Santander una mujer, su hija de 13 años y un hombre fueron secuestrados en zona rural de El Tarra. Hasta el momento no hay información del paradero de estas personas.
- Fuertes reparos de seis exministros de Hacienda por el anuncio del Gobierno de acudir a las inversiones forzosas para atender la emergencia económica. Advierten afectaciones para más de 38 millones de ahorradores.