Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 18 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

febrero 18 de 2026
09:14 p. m.
  • Los primos de Kevin Acosta que también sufren hemofilia y tampoco reciben sus medicinas desde diciembre. Familias temen que la situación de salud de los menores se complique.
  • Ya son ocho las víctimas mortales que dejan las emergencias por las lluvias en Córdoba. En las últimas horas encontraron el cuerpo del veterinario Luis Eduardo Riveros.
  • Se enreda nuevamente el estudio de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional. Aceptaron por unanimidad el impedimento del magistrado Ibáñez, lo que significa que nuevamente tendrán que presentar ahora una nueva ponencia.
  • ¿Qué pasa en el Parque Tayrona? Hay una orden del Gobierno de cerrarlo temporalmente por amenazas e intimidaciones contra funcionarios de la reserva, pero denuncian que comunidades indígenas de manera arbitraria permitieron el ingreso de turistas.
Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 18 de febrero de 2026

¡Se está celebrando en varias regiones del país tras el sorteo del Super Astro Luna de este 18 de febrero! Descubra el resultado exacto aquí.

Bogotá

Taxista ideó la forma para quedarse con más de 300 millones de pesos con inusual método criminal en Bogotá

Cuando lo capturaron, fue sorprendido con más de 30 tarjetas bancarias de sus víctimas.

Deportes Tolima

Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima: hora y canal para ver la Copa Libertadores

Viral

Nueva tendencia viral que involucra "animales fantasma": ¿qué es el hobby dogging?

Perú

Parlamento de Perú no llega a un consenso: habrá segunda vuelta para escoger al nuevo presidente interino