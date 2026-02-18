Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 18 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 18 de 2026
09:14 p. m.
- Los primos de Kevin Acosta que también sufren hemofilia y tampoco reciben sus medicinas desde diciembre. Familias temen que la situación de salud de los menores se complique.
- Ya son ocho las víctimas mortales que dejan las emergencias por las lluvias en Córdoba. En las últimas horas encontraron el cuerpo del veterinario Luis Eduardo Riveros.
- Se enreda nuevamente el estudio de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional. Aceptaron por unanimidad el impedimento del magistrado Ibáñez, lo que significa que nuevamente tendrán que presentar ahora una nueva ponencia.
- ¿Qué pasa en el Parque Tayrona? Hay una orden del Gobierno de cerrarlo temporalmente por amenazas e intimidaciones contra funcionarios de la reserva, pero denuncian que comunidades indígenas de manera arbitraria permitieron el ingreso de turistas.