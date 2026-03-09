Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / miércoles 2 de septiembre de 2026

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septiembre 03 de 2026
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  • La delicada denuncia que hace el magistrado de la Corte Suprema, José Joaquín Urbano, quien pidió protección para los funcionarios que participaron en el proceso contra el exgobernador de La Guajira Kiko Gómez.
  • La Policía alerta sobre una nueva modalidad de estafa en Pereira. Los delincuentes estarían aprovechándose de los damnificados por el terremoto para robarlos a través de WhatsApp y redes sociales.
  • El recorrido que hizo el presidente Abelardo de la Espriella en el Metro de Bogotá, acompañado del alcalde Carlos Fernando Galán, en uno de los trenes y varias estaciones.
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