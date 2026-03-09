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Patrullero murió tras ser baleado por un compañero durante una formación en Puerto Asís, Putumayo

El hecho ocurrió en la tarde de este jueves 3 de septiembre dentro de la Estación de Policía de Puerto Asís, Putumayo.

Patrullero asesinó a otro en medio de una formación
Foto: Archivo Noticias RCN

Valentina Bernal

septiembre 03 de 2026
04:56 p. m.
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Una formación de uniformados terminó en tragedia este jueves 3 de septiembre en Puerto Asís, Putumayo, luego de que un patrullero resultara gravemente herido por un disparo que, según la información preliminar entregada por la Policía, habría sido realizado por uno de sus compañeros.

El hecho se presentó hacia las 12:55 del mediodía al interior de la Estación de Policía de Puerto Asís, donde se encontraban los dos integrantes de la institución.

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De acuerdo con los primeros datos recopilados por las autoridades, uno de los uniformados habría accionado su arma de dotación contra su compañero, identificado como el patrullero Deiner José Romero Silva.

Patrullero le disparó a otro en medio de una formación en Puerto Asís

Tras recibir el impacto, Deiner José Romero Silva fue trasladado de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el uniformado ingresó al centro médico sin signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento.

¿Qué pasó con el señalado de disparar?

El patrullero que presuntamente habría accionado el arma de dotación fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente.

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Ahora deberá responder dentro del proceso que se adelanta para esclarecer las circunstancias del caso.

Según informó la Policía Nacional, las actuaciones correspondientes estarán a cargo de las autoridades competentes en el marco de la Jurisdicción Penal Militar y Policial.

Esto significa que será dentro del proceso judicial donde se deberán establecer las responsabilidades individuales y determinar qué ocurrió exactamente durante la formación.

¿En qué va la investigación por la muerte de un patrullero en Puerto Asís?

La institución anunció la activación de sus equipos de investigación con el propósito de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo el disparo.

Las autoridades deberán determinar, entre otros aspectos, qué ocurrió antes del incidente, cómo se produjo la activación del arma de dotación y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que el patrullero resultara herido de muerte.

Por ahora, la información entregada por la Policía es de carácter preliminar, por lo que no se han establecido de manera definitiva las circunstancias ni la responsabilidad penal por estos hechos.

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