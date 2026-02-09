Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / miércoles 2 de septiembre de 2026

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septiembre 02 de 2026
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  • Son muy graves las denuncias que hace el magistrado de la Corte Suprema, José Joaquín Urbano, sobre un posible plan para atentar contra tres funcionarios de la justicia por la condena contra el exgobernador Kiko Gómez.
  • Mientras una parte de Cundinamarca está en sequía, la otra enfrenta lluvias torrenciales. En Guayabetal, la corriente de un río provocó el colapso de un puente que dejó a doce veredas incomunicadas.
  • Ya está lista una resolución que restringe el uso de celulares en colegios de Bogotá. Además, reglamenta el uso de tablets según el grado del estudiante.
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