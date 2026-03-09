Mhoni Vidente realizó sorprendente predicción sobre septiembre de 2026: ¿qué se debe tener en cuenta?

Tras el inicio del noveno mes del 2026, los internautas le consultaron a Mhoni Vidente por las predicciones y ella analizó sus cartas.

En consecuencia, explicó cuáles serían las energías que predominarían en septiembre y dejó claro por qué será uno de los meses más importantes del año que está en curso.

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Esta fue la sorprendente predicción que Mhoni Vidente realizó sobre septiembre de 2026

Mhoni Vidente hizo énfasis en que, año tras año, septiembre es uno de los meses con más protagonismo y, por lo tanto, en el 2026 no habría excepción.

"El mes nueve es uno de los más importantes en el mundo entero y en la humanidad. Septiembre ha sido cabalístico en todos los sentidos y en casi todos los años para dar comienzo o terminación de algo", dijo la vidente.

"¿Por qué en septiembre suceden tantos fenómenos astrológicos y políticos que no se pueden explicar? Se debe a que los números originales son del 0 al 9, mientras que los demás son combinados. Entonces es la terminación, pero también el principio y el inicio", añadió Mhoni Vidente.

¿Qué predicción ha realizado Mhoni Vidente sobre Colombia?

Cuando Colombia estaba en jornada electoral, Mhoni Vidente aseguró que habría segunda vuelta y que Abelardo de la Espriella sería el candidato que ganaría con una diferencia muy mínima.

Además, después de la posesión del 7 de agosto de 2026, la vidente radicada en México expresó que habría avances importantes a nivel económico y de seguridad.

Asimismo, tras el fuerte terremoto que se presentó en la mañana del 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y magnitud de 7.4, Mhoni Vidente aseguró que pronto comenzarían a vivirse aspectos positivos en la nación colombiana.