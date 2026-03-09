Jugador de Millonarios sufrió fuerte fractura y es baja: dieron a conocer el parte médico

El departamento médico de Millonarios FC encendió las alarmas de la hinchada embajadora tras publicar el parte médico oficial del defensor Jhomier Guerrero.

El lateral derecho barranquillero sufrió una fractura del tercio proximal del peroné durante la disputada edición del clásico bogotano frente a Independiente Santa Fe. Esta delicada situación condiciona severamente la planificación táctica del equipo para lo que resta de la temporada en la Liga BetPlay 2026-II.

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El incidente ocurrió en el transcurso del compromiso disputado ante el rival de patio. En el minuto 57 del partido, Guerrero sintió un fuerte impacto que le impidió continuar sobre el terreno de juego.

La gravedad del dolor requirió el ingreso inmediato de las asistencias médicas, la inmovilización de su pierna y su posterior traslado en ambulancia hacia un centro asistencial para realizarle los exámenes radiológicos correspondientes. En su reemplazo ingresó el volante Mateo García.

A través de sus medios oficiales, el club capitalino confirmó el diagnóstico exacto de la afección ósea:

"Millonarios FC informa que, el jugador Jhomier Guerrero presentó, durante el partido vs. Santa Fe, una fractura del tercio proximal del peroné. El lateral recibió inmediatamente manejo ortopédico y a partir de este jueves inicia su proceso de rehabilitación. Su incapacidad se determinará según su evolución. ¡A Jhomier le deseamos pronta recuperación!".

Aunque la institución no fijó una fecha concreta de retorno —sujeta al proceso de cicatrización ósea y readaptación física—, estimaciones médicas en el ámbito deportivo señalan que este tipo de fracturas demanda un tiempo mínimo de recuperación de tres meses. Este lapso pone en serio riesgo la participación del caribeño en el resto del torneo del segundo semestre.

Un impacto directo en el esquema titular

La baja de Jhomier Guerrero representa un duro revés para la zona defensiva albiazul. El lateral de 25 años, arribado al club en julio procedente del Junior de Barranquilla, se había afianzado con rapidez como una de las piezas más regulares y confiables de la nómina.

Con un total de 597 minutos acumulados en 7 compromisos disputados —todos arrancando en el once inicial—, Guerrero aportaba proyecciones ofensivas y solidez en los duelos individuales sobre la banda derecha.

Para profundizar el complejo panorama médico de la plantilla, el club también ratificó en un informe paralelo la lesión del mediocampista brasileño Leonai Souza, quien padece una dolencia muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda y estará marginado de la competición durante varias semanas.

El cuerpo técnico se ve obligado a reestructurar su línea posterior para asumir los próximos compromisos del certamen local, buscando alternativas dentro del plantel para cubrir la banda derecha mientras el futbolista inicia su etapa de fisioterapia.