CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 25 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
07:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Masacre en Titiribí, Antioquia, dejó tres personas muertas. Se trata de hombres que se movilizaban en una camioneta y en Norte de Santander fueron asesinados tres hombres en la vía que conduce de Ocaña hacía el municipio de Convención.
  • Ataque de la Guardia Costera de Cuba a una embarcación de Estados Unidos que dejó cuatro personas muertas y seis más heridas. Medios estadounidenses afirman que la lancha intentaba recoger a cubanos en la isla.
  • El proyecto de decreto a través del cual el gobierno Petro ordenaría el traslado de 25 billones de pesos de los fondos de pensiones a Colpensiones para algunos expertos no es legal. Asofondos dice que es muy grave lo que pretende hacer el Gobierno con el ahorro individual de las personas.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 25 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 25 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 25 de febrero de 2026

Otras Noticias

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, un hombre de negocios: compró porcentaje de club español

Este jueves se confirmó la adquisición de Cristiano Ronaldo por un reconocido club español.

Bogotá

Hombres fueron víctimas de ‘paseo millonario’ en Bogotá: contaron cómo fueron las horas de terror

Este caso se suma al ocurrido con Diana Ospina, quien estuvo secuestrada por varias horas.

Finanzas personales

Habilitan correo para quejas de clientes por fuerte caída de Bancolombia: así puede hacerlo

Redes sociales

Yeferson Cossio hará fiesta en Bogotá: busca recaudar fondos para atender la emergencia en Córdoba

México

Modelo mexicana rompió el silencio y habló del "noviazgo" con ‘El Mencho’, capo del narcotráfico abatido en Jalisco