Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 25 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 26 de 2026
07:09 a. m.
07:09 a. m.
- Masacre en Titiribí, Antioquia, dejó tres personas muertas. Se trata de hombres que se movilizaban en una camioneta y en Norte de Santander fueron asesinados tres hombres en la vía que conduce de Ocaña hacía el municipio de Convención.
- Ataque de la Guardia Costera de Cuba a una embarcación de Estados Unidos que dejó cuatro personas muertas y seis más heridas. Medios estadounidenses afirman que la lancha intentaba recoger a cubanos en la isla.
- El proyecto de decreto a través del cual el gobierno Petro ordenaría el traslado de 25 billones de pesos de los fondos de pensiones a Colpensiones para algunos expertos no es legal. Asofondos dice que es muy grave lo que pretende hacer el Gobierno con el ahorro individual de las personas.