Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 25 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 25 de 2026
04:59 p. m.
- Oro violento atraco en el mismo punto en el que secuestraron a Diana Ospina. A la víctima la abordó un taxi, la amenazaron, la apuñalaron y le robaron el celular.
- Un juez confirmó la medida de aseguramiento contra César Manrique, exdirector de Función Pública de este gobierno, quien además sigue prófugo de la justicia.
- La mamá de Laura Valentina pide justicia por el feminicidio de su hija, luego de que un juez dejara libre al presunto responsable por "no representar un peligro para otras mujeres".