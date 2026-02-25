CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 25 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
04:59 p. m.
  • Oro violento atraco en el mismo punto en el que secuestraron a Diana Ospina. A la víctima la abordó un taxi, la amenazaron, la apuñalaron y le robaron el celular.
  • Un juez confirmó la medida de aseguramiento contra César Manrique, exdirector de Función Pública de este gobierno, quien además sigue prófugo de la justicia.
  • La mamá de Laura Valentina pide justicia por el feminicidio de su hija, luego de que un juez dejara libre al presunto responsable por "no representar un peligro para otras mujeres".
