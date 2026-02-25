CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 25 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
09:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Tarek William Saab renunció a la Fiscalía de Venezuela. Uno de los hombres más poderosos del régimen salió del cargo de fiscal general.
  • Crece la tensión entre Estados Unidos y Cuba luego de que la policía de la isla atacara una lancha estadounidense que se habría negado a detenerse. Los cuatro ocupantes murieron.
  • Un juez confirmó la medida de aseguramiento contra César Manrique, el exfuncionario del gobierno involucrado en el escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 25 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 25 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 24 de febrero de 2026

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

Con polémica, Atlético Nacional venció a Santa Fe y alargó su paternidad en El Campín

Atlético Nacional venció 2-1 a Santa Fe en El Campín, en el marco de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026

Ministerio de Salud

Circular desata controversia: ¿funcionarios del Ministerio de Salud obligados a manifestarse?

La convocatoria a empleados públicos para acompañar una manifestación política genera cuestionamientos en plena coyuntura electoral.

Pensiones

Gobierno enfrenta críticas por borrador de decreto sobre traslado de pensiones

Cuidado personal

¿Con o sin alcohol?: mejores enjuagues bucales para usar, según investigación

Venezuela

El salvavidas que le dio el régimen de Venezuela a Tarek William Saab para evitar la cárcel