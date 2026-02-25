Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 25 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 25 de 2026
09:13 p. m.
09:13 p. m.
- Tarek William Saab renunció a la Fiscalía de Venezuela. Uno de los hombres más poderosos del régimen salió del cargo de fiscal general.
- Crece la tensión entre Estados Unidos y Cuba luego de que la policía de la isla atacara una lancha estadounidense que se habría negado a detenerse. Los cuatro ocupantes murieron.
- Un juez confirmó la medida de aseguramiento contra César Manrique, el exfuncionario del gobierno involucrado en el escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo.