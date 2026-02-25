Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 25 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
febrero 25 de 2026
08:55 a. m.
- Diana Ospina, la mujer víctima de un aterrador paseo millonario en Bogotá radicará acciones ante la Fiscalía por secuestro extorsivo agravado y hurto calificado. Espera que la justicia opere y ubique a los responsables.
- Gigantesco derrumbe mantiene cerrada la autopista Medellín–Bogotá en San Luis, Antioquia. La remoción del material podría tardar varios días. Autoridades piden a los viajeros tomar rutas alternas.
- Crisis humanitaria en Acandí, Chocó, el desbordamiento de ríos y el colapso de las vías mantienen a cientos de familias incomunicadas, sin alimentos, agua potable y con serias limitaciones en salud y educación.
- Nuevo impuesto al patrimonio para empresas del sector financiero y minero energético hace parte de los decretos en el marco de la emergencia económica por las lluvias.