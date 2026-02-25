CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 25 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
08:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Diana Ospina, la mujer víctima de un aterrador paseo millonario en Bogotá radicará acciones ante la Fiscalía por secuestro extorsivo agravado y hurto calificado. Espera que la justicia opere y ubique a los responsables.
  • Gigantesco derrumbe mantiene cerrada la autopista Medellín–Bogotá en San Luis, Antioquia. La remoción del material podría tardar varios días. Autoridades piden a los viajeros tomar rutas alternas.
  • Crisis humanitaria en Acandí, Chocó, el desbordamiento de ríos y el colapso de las vías mantienen a cientos de familias incomunicadas, sin alimentos, agua potable y con serias limitaciones en salud y educación.
  • Nuevo impuesto al patrimonio para empresas del sector financiero y minero energético hace parte de los decretos en el marco de la emergencia económica por las lluvias.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 24 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 24 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 24 de febrero de 2026

Otras Noticias

Bogotá

Mintransporte toma medidas contundentes tras secuestro de Diana Ospina en Bogotá: ¿Cuáles son?

La mujer fue secuestrada por más de un día, siendo también víctima del paseo millonario.

Dólar

¡NUEVO cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 25 de febrero de 2026! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 25 de febrero de 2026.

Conciertos

¡Maroon 5 confirmó concierto en Bogotá! LINK oficial, fecha y hora de la preventa de boletas

Gianni Infantino

Infantino rompe el silencio y pone el foco sobre México a meses del Mundial

Estados Unidos

Trump reivindica que EE.UU ha recibido más de 80 millones de barriles de crudo venezolano en su discurso del Estado de la Unión