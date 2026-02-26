CANAL RCN
Colombia Video

Hombres fueron víctimas de ‘paseo millonario’ en Bogotá: contaron cómo fueron las horas de terror

Este caso se suma al ocurrido con Diana Ospina, quien estuvo secuestrada por varias horas.

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
07:03 a. m.
Bogotá sigue consternada por lo que le ocurrió a Diana Ospina. En la madrugada del domingo 22 de febrero y tras estar en una discoteca, ningún carro le aceptó en servicio en la plataforma, por lo que tomó un taxi.

El carro la llevó hasta su casa, pero cuando iba a bajarse, llegaron dos hombres que la amenazaron y obligaron a que se subiera en otro taxi. Fue ahí cuando empezó su desaparición, la cual duró más de 24 horas.

Robo ocurrió en la zona de bares por Galerías

Ospina apareció en el CAI Mirador y fue víctima del conocido 'paseo millonario'. Los delincuentes realizaron más de 10 movimientos bancarios mientras la mantenían secuestrada.

Noticias RCN conoció la historia de dos hombres que también cayeron en el 'paseo millonario'. El hecho se presentó en una madrugada de enero en la intersección de la calle 53 con carrera 24, barrio Galerías.

Tal y como le pasó a Ospina, ambos tomaron un taxi después de estar en una zona de bares. Seis cuadras más adelante hacia el norte, el conductor le subió el volumen a la radio, siendo la cortina para que cuatro cómplices entraran al vehículo y los intimidaron con pistolas y puñales.

Ladrones se quedaron con casi $70 millones

Uno de los afectados narró que los amenazaron de muerte y los golpearon en la cara con las cachas de las pistolas. El secuestro duró aproximadamente dos horas y media, las cuales calificaron como una escena de terror.

El robo fue de casi $70 millones y las víctimas mostraron los comprobantes de los giros, algunos por $400.000 e incluso uno que llegó a los cinco millones de pesos.

Herrera le hizo un llamado a las autoridades para que estén alerta en las zonas donde ocurren estos sucesos (como los alrededores de los bares y discotecas), poniendo en marcha patrullajes u otras medidas.

