Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 11 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 12 de 2026
07:46 a. m.
07:46 a. m.
- Se conoció la estrategia que pondrá en marcha el Gobierno para atender la crisis del sistema de salud. Atención a pacientes, entrega de medicamentos y citas con especialistas serán prioridad.
- Un juez de Puerto Asís, Putumayo, suspende temporalmente el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio, estrategia que estaba previsto iniciar el próximo 15 de septiembre según una resolución del Gobierno.
- Este viernes fue la conmemoración de los 25 años de los ataques terroristas contra los Estados Unidos, uno de los hechos más aterradores en la historia de la humanidad. AlQaeda, luego de secuestrar cuatro aeronaves, las estrelló contra varios puntos estratégicos.
- En Antioquia 40 hospitales públicos suspendieron la atención a los usuarios de la EPS intervenida Coosalud, debido a incumplimientos en los pagos.