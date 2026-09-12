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Fuerte temblor en Colombia hoy, 12 de septiembre, se sintió en varias ciudades: vea el reporte

Fuerte temblor en Colombia se registró hoy, 12 de septiembre. El sismo fue de magnitud 4,6 y se sintió en varias ciudades del país.

Foto: SGC

Noticias RCN

septiembre 12 de 2026
07:25 a. m.
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Un nuevo temblor se registró en Colombia durante la mañana de este sábado 12 de septiembre de 2026.

El movimiento tuvo como epicentro el departamento del Chocó y fue percibido por habitantes de diferentes municipios del occidente del país, especialmente en Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Tembló en Colombia en la madrugada de este viernes 11 de septiembre: vea el reporte del SGC
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De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo ocurrió sobre las 6:16 de la mañana y alcanzó una magnitud de 4,6, con una profundidad de 43 kilómetros. La entidad mantiene activo su monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional.

Temblor en Colombia hoy, 12 de septiembre: epicentro y magnitud

El boletín señala que el epicentro del temblor fue localizado en Istmina, Chocó, con coordenadas de 4,46° de latitud y -76,72° de longitud.

Tembló nuevamente en Colombia hoy 8 de septiembre de 2026: estos han sido los movimientos telúricos
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Entre los municipios más cercanos al epicentro aparecen Sipí, Chocó, a 23 kilómetros; Trujillo, Valle del Cauca, a 53 kilómetros; y El Dovio, también en territorio vallecaucano, a 54 kilómetros.

El movimiento se produce después de que el viernes 11 de septiembre también fuera reportado un sismo de magnitud 4,5 con epicentro en Istmina. Ese evento ocurrió a las 11:42 de la mañana, tuvo una profundidad de 41 kilómetros y fue percibido en diferentes zonas del occidente colombiano.

¿Dónde se sintió el temblor de este sábado?

Tras el movimiento de este 12 de septiembre, ciudadanos comenzaron a reportar que sintieron el temblor en diferentes lugares.

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“Sí, se sintió en Ciudad Guabinas - Yumbo”, indicó una persona en la publicación del SGC. Desde Risaralda también señalaron: “Lo sentí en Pereira, me despertó, pero fue rápido”.

En Cali, otro ciudadano afirmó: “En Cali en el sur leve 3 segundos tercer piso”, mientras que desde Buga reportaron que “se sintió moderadamente fuerte”.

El SGC cuenta con la plataforma Sismo Sentido, mediante la cual recopila información de los ciudadanos para establecer cómo fue percibido un movimiento en las diferentes regiones del país.

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