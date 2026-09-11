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Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 11 de septiembre de 2026

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septiembre 11 de 2026
08:23 p. m.
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  • El alcalde de Cali, Alejandro Eder, estaba en Nueva York hace 25 años durante los ataques del 11 de septiembre. Habló con Vanessa de la Torre sobre cómo vivió ese episodio y cómo le cambió la vida.
  • Juez ordena suspender de manera provisional la aspersión aérea de cultivos ilícitos que tenía programada el Gobierno desde el próximo martes.
  • El Gobierno alista el plan de choque para la crisis de la salud, buscan agilizar atención para 395.000 pacientes identificados con enfermedades críticas.
  • Fue judicializado el habitante de calle señalado de atacar brutalmente a un vigilante, en Kennedy, pero no fue por ese caso que lo enviaron a la cárcel, sino por otra agresión similar.
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