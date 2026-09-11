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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 11 de septiembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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septiembre 11 de 2026
04:33 p. m.
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  • Un colombiano arriesgó su vida para salvar la de otros cuando las Torres Gemelas ardían. Luis Eduardo Marulanda, bombero pereirano, recordó los dramáticos momentos antes del derrumbe de las gigantescas estructuras.
  • En ruinas quedó la estación de Policía de Guamalito, en Norte de Santander. La instalación estaba desocupada porque los 21 policías de ese punto habían sido evacuados tras dos ataques de las disidencias de las Farc.
  • Legalizada la captura de quién es señalado de asesinar a su pareja y a su hijastra de 11 años. El hombre fue detenido cuando conducía un vehículo en la vía Bogotá - Villavicencio con los cuerpos de las víctimas.
  • Pánico en Bucaramanga por una fuerte tormenta eléctrica. La emergencia dejó calles inundadas, vías bloqueadas por caída de árboles y postes y varias viviendas dañadas.
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