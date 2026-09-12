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La historia detrás de la foto de Yeison Jiménez y el nuevo cantante de La Banda del Aventurero

La foto que une a Yeison Jiménez con su nueva voz diez años después: esta es la historia.

yeison_jimenez
Foto: IG @yeison_jimenez

Noticias RCN

septiembre 12 de 2026
07:35 a. m.
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Una fotografía de hace una década volvió a aparecer tras la elección de Cristian Vélez como nueva voz de La Banda del Aventurero. El joven cantante contó que conoció a Yeison Jiménez en 2016, cuando apenas comenzaba a seguir su carrera, sin imaginar que años después sería elegido para continuar su legado musical.

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La imagen, que Cristian conserva desde entonces, muestra un encuentro que en ese momento parecía anecdótico, pero que ahora adquiere un significado especial para el artista que asumirá el reto de cantar junto a los músicos que acompañaron a Yeison.

¿Cómo conoció Cristian Vélez a Yeison Jiménez?

La historia ocurrió en 2016, cuando Yeison Jiménez promocionaba su canción “Por qué la envidia”. Cristian Vélez era entonces un joven que seguía de cerca la música popular y llegó a una firma de autógrafos de Pipe Bueno.

Durante el evento ocurrió el encuentro inesperado. Yeison pasó por el lugar para saludar a Pipe Bueno y, según recordó Cristian, se comportó como una persona más entre los asistentes.

El joven reconoció al cantante porque su mamá le había mostrado el video de “Por qué la envidia”. Sin pensarlo demasiado, se acercó para pedirle una fotografía.

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Cristian ha contado que fue el único que logró tomarse una foto con Yeison aquel día. Diez años después, aquella imagen tiene un significado completamente distinto: quien entonces era un admirador terminó convirtiéndose en la nueva voz de la banda del artista que admiraba.

¿Qué significa Yeison Jiménez para Cristian Vélez?

La conexión no se limita a aquella fotografía. Cristian ha explicado que la historia de Yeison fue una inspiración para su propio camino musical, especialmente por las dificultades que tuvo que superar para abrirse espacio como artista.

Ahora, tras ganar el proceso de selección que reunió a diferentes intérpretes, Vélez tendrá que enfrentarse a un desafío mucho mayor: interpretar el repertorio que durante años estuvo ligado a la voz de Yeison y ganarse la confianza de sus seguidores.

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La elección se produjo después de varios meses de audiciones y con tres finalistas en la etapa definitiva. Sonia Restrepo, pareja de Yeison, hizo parte del grupo encargado de tomar la decisión.

El nuevo cantante ha dejado claro que entiende la responsabilidad que asumió. Su objetivo no será convertirse en una copia de Yeison, sino aportar su propia identidad mientras mantiene vivo el repertorio de La Banda del Aventurero.

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Así, aquella fotografía de 2016 terminó convirtiéndose en una coincidencia difícil de ignorar: un joven que alguna vez buscó una foto con Yeison Jiménez ahora ocupará el lugar desde el que interpretará sus canciones ante miles de seguidores.

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