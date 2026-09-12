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Nuevo estadio El Campín iniciaría trabajos en septiembre

Según el IDRD, solo restan por finalizar algunos trámites con la Secretaría de Movilidad para iniciar con los trabajos del nuevo estadio.

Nuevo estadio El Campín iniciaría trabajos en septiembre de 2026.
Foto: SENCIA

Noticias RCN

septiembre 12 de 2026
07:34 a. m.
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Daniel García, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, confirmó a los medios que esperan iniciar las obras para la construcción del nuevo estadio El Campín en el mes de septiembre; según García, se están terminando de definir los últimos trámites administrativos con la Secretaría de Movilidad junto con la propuesta de Sencia y se esperan noticias positivas antes de que finalice el mes.

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De completarse dichos asuntos administrativos, se daría inicio a una de las obras que más van a impactar en la economía de la ciudad, teniendo en cuenta que ya no solo será un estadio para eventos deportivos, sino todo un complejo deportivo y comercial que incluirá un hotel, zona gastronómica y sistema con una tarima especial para eventos musicales.

Ya se habían adelantado obras en zonas aledañas al actual estadio El Campín

En los primeros meses del 2026 se llevó a cabo un acto protocolario en el que se instaló la primera piedra por parte de la alcaldía de Bogotá y Sencia, consorcio encargado del megaproyecto.

Tras dicho acto, se inició con la delimitación y demolición del terreno conocido como ‘El Campincito’ junto con las canchas de tenis de la Liga de Tenis de Bogotá; además, se completó un proceso de limpieza de escombros y nivelación del suelo para dejar el lote preparado para iniciar obras. El proceso tuvo que detenerse por un tiempo debido a temas jurídicos correspondientes a los terrenos, pero el IDRD ya confirmó que solo restan detalles para iniciar con las obras.

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Entrega del nuevo estadio estaría pactada para el 2030

En un principio, el nuevo estadio El Campín debía ser entregado a finales de 2027, pero debido a los inconvenientes legales y el retraso en el inicio de las obras, la nueva fecha de entrega sería en 2028, hablando del escenario deportivo, mientras que la obra en su totalidad estaría lista para el 2030.

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