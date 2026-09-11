Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 11 de septiembre de 2026: último sorteo

La Lotería de Medellín realizó este viernes 11 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que miles de participantes estuvieron pendientes del premio mayor y de los demás resultados de la jornada.

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Tras conocerse el número ganador, los interesados pueden verificar sus billetes y comprobar si obtuvieron alguno de los premios anunciados.

El número que cayó de la Lotería de Medellín hoy 11 de septiembre de 2026

El sorteo de la Lotería de Medellín de este viernes 11 de septiembre dejó como ganador del premio mayor al siguiente número:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX.

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Los participantes deben comprobar tanto las cuatro cifras como la serie correspondiente, pues estos datos permiten determinar el resultado del premio principal.

Además del premio mayor, el sorteo entregó otros reconocimientos incluidos dentro de su plan de premios. Por esta razón, quienes participaron en la jornada pueden consultar el listado completo divulgado por los canales oficiales de la Lotería de Medellín.

Es recomendable conservar el billete en buen estado y contrastar cualquier resultado con las publicaciones oficiales antes de realizar alguna reclamación.

¿Cómo funciona el sorteo de la Lotería de Medellín?

La Lotería de Medellín realiza habitualmente sus sorteos los viernes en horas de la noche, aunque la programación puede presentar modificaciones en determinadas fechas.

El resultado principal está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie, combinación que permite identificar al ganador del premio mayor.

Adicionalmente, el plan contempla otros premios y aproximaciones cuyos resultados son publicados después de cada jornada.

El sorteo de este viernes 11 de septiembre se realizó a las 11:00 p. m., momento a partir del cual comenzaron a conocerse los números oficiales.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.