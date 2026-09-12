¿Qué pasa si hago 50 sentadillas durante 30 días seguidos, según entrenadores expertos?

Las sentadillas se han convertido en uno de los ejercicios fundamentales dentro de los entrenamientos de alta intensidad.

Para trabajar el tren inferior son esenciales ya que allí se trabaja la pelvis, los glúteos, las caderas, los muslos y las piernas en general. Incluso, este ejercicio también se ha convertido en un aliado para eliminar la celulitis y aumentar la fuerza de las piernas.

Sin embargo, existen dudas en torno al número de sentadillas que se tienen que realizar para obtener los resultados esperados. Pero no siempre depende de la cantidad de repeticiones, pues la técnica es crucial para trabajar las zonas deseadas.

¿Quién puede hacer 50 sentadillas durante 30 días?

Según Javier Hurtado, entrenador de Metropolitan, en conversación con la revista Hola, reconocer el nivel de entrenamiento es esencial para cuidar el cuerpo y no exigirse en exceso si apenas se va a realizar un primer acercamiento a este tipo de ejercicios.

Por esto, como primera medida, aquellas personas que no están acostumbradas a realizar estos ejercicios deben hacerlo de manera progresiva y con los días se puede aumentar la intensidad o el número de repeticiones.

Así mismo, es importante tener en cuenta si hay patologías previas como problemas en las articulaciones de las rodillas. Esto será fundamental para determinar si las sentadillas deben adaptarse para cuidar esta zona de la pierna.

Pero el Test de Ruffier es uno de los indicadores ideales para conocer si usted es una persona apta para realizar una alta cantidad de repeticiones en una misma serie o, si por el contrario, debe iniciar por una cantidad más baja.

Si la persona es incapaz de realizar 30 sentadillas seguidas, su condición física es baja por lo que se le recomienda empezar con 10 o 15 sentadillas en 2 o 3 series. Con el paso del tiempo y el manejo de una buena técnica, la persona tendrá la capacidad de realizar hasta 50 sentadillas en una sola serie.

¿Qué pasa si se realizan 50 sentadillas durante 30 días?

Según el entrenador profesional Fausto Murillo, en caso de que no se esté acostumbrado, lo primero que ocurrirá es que las personas desarrollarán una sensación de quemazón en las piernas.

Sin embargo, poco a poco se lograrán reconocer los distintos músculos que conforman las piernas. Después de un tiempo y de realizar las 50 repeticiones, todos los días, las personas podrán desarrollar más resistencia y control por lo que se va a facilitar la realización del ejercicio.

Según Murillo, realizar estas repeticiones, en dicho periodo de tiempo, no significa que las personas logren estrictamente sus objetivos físicos ya que estos también dependen de la adecuada alimentación, el descanso y el resto del entrenamiento que se realice.

¿Cómo hacer correctamente las sentadillas?

Pese a que la sentadilla puede variar dependiendo de la persona, expertos han revelado algunas de las normas generales para realizar adecuadamente este movimiento. La anchura de los pies será la de los hombros con los pies orientados ligeramente hacia afuera.

El movimiento debe acercar los glúteos al suelo al flexionar las rodillas. El peso no puede irse hacia delante o hacia atrás. Las rodillas deben estar orientadas hacia los meñiques de los pies sin que estas pasen la punta de los pies.

La espalda debe mantenerse recta y la mirada debe ir hacia el frente para evitar que el tronco se encorve. Finalmente, se debe seguir un ritmo tranquilo sin estirar las rodillas completamente al subir entre cada sentadilla.