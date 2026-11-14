Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 13 de noviembre de 2026

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noviembre 14 de 2026
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  • La posibilidad de que El Fenómeno del Niño se extienda hasta finales del primer semestre de 2027 enciente las alertas y nos llama a hacer más estrictos en el un uso racional del agua y del consumo de energía.
  • En las últimas horas fue revelada una prueba de supervivencia de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja, secuestrada en Arauca.
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