Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 13 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 14 de 2026
08:02 a. m.
08:02 a. m.
- Caos aéreo y de pasajeros en Estados Unidos por cuenta de una falla en el sistema de comunicaciones aéreas, lo que obligó a que suspendieran el tráfico aéreo en ese país.
- La posibilidad de que El Fenómeno del Niño se extienda hasta finales del primer semestre de 2027 enciente las alertas y nos llama a hacer más estrictos en el un uso racional del agua y del consumo de energía.
- En las últimas horas fue revelada una prueba de supervivencia de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja, secuestrada en Arauca.