Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 12 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 13 de 2026
07:44 a. m.
07:44 a. m.
- Dos menores de edad y un adulto colombianos están entre las víctimas del desplome de un edificio en Brooklyn, New York. En total ocho personas perdieron la vida en esta emergencia.
- En la vía Panamericana hombres armados se robaron un vehículo de la Defensoría del Pueblo departamental en el nuevo peaje de Mondomo que minutos después fue atacado nuevamente con explosivos.
- En el segundo día de gira en Perú, el Papa León XIV sostuvo una jornada muy movida, compartió junto a varias personas que sufrieron abuso, recibió las llaves de la ciudad de Lima y además interactuó con más de 50.000 jóvenes en el Estadio General de Perú.