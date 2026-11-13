CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 12 de noviembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2026
07:44 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Dos menores de edad y un adulto colombianos están entre las víctimas del desplome de un edificio en Brooklyn, New York. En total ocho personas perdieron la vida en esta emergencia.
  • En la vía Panamericana hombres armados se robaron un vehículo de la Defensoría del Pueblo departamental en el nuevo peaje de Mondomo que minutos después fue atacado nuevamente con explosivos.
  • En el segundo día de gira en Perú, el Papa León XIV sostuvo una jornada muy movida, compartió junto a varias personas que sufrieron abuso, recibió las llaves de la ciudad de Lima y además interactuó con más de 50.000 jóvenes en el Estadio General de Perú.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 12 de noviembre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 12 de noviembre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / jueves 12 de noviembre de 2026

Otras Noticias

Bogotá

Capturan en Ciudad Bolívar a alias El Temible, señalado jefe urbano de Los Pachenca en Magdalena

La captura se produjo durante labores de patrullaje y control adelantadas por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Ciberseguridad

Ciberdelincuentes están explotando una falla de seguridad en Microsoft Outlook

Tras la caída de Microsoft 365, advierten por una vulnerabilidad en Outlook. ¿Cómo protegerse?

Estados Unidos

Congreso de EE. UU. cita a ex presidente de Nvidia Jensen Huang por caso de presunto espionaje ligado a China

Selección Colombia

Colombia vs. Chile hoy, 13 de noviembre: hora y cómo ver EN VIVO el partido

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 12 de noviembre: número y signo ganador del sorteo