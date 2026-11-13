Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / viernes 13 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 13 de 2026
10:58 a. m.
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