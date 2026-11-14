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Experta reveló reto de 40 días para ahorrar y lograr viajar en las vacaciones de diciembre

La experta comparó los precios de los destinos más apetecidos y recomendó fechas para encontrar las mejores tarifas.

Foto: Diseñado por Magnific.
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Noticias RCN

noviembre 14 de 2026
07:20 a. m.
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Diciembre está cada vez más cerca y con estas épocas aumenta el interés de las familias por viajar para compartir durante las festividades de fin de año.

Según el más reciente sondeo de la Universidad Manuela Beltrán, aproximadamente tres de cada diez participantes ya tienen dentro de sus planes la opción de viajar en diciembre o en enero.

No obstante, es importante tener en cuenta algunos factores elementales como el tipo de destino al que se quiere viajar, los precios, las ofertas y las mejores opciones para que los ahorros se ajusten a los planes que se tienen previstos.

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Destinos de viaje y precios

Organizar los gastos y empezar a ahorrar con anticipación es crucial si se quiere lograr viajar durante la época decembrina del 2026. María Rubiana Oliveros, experta del Programa de Administración Turística y Hotelera de la Universidad Manuela Beltrán, compara los presupuestos para distintos destinos y propone un reto de 40 días para financiar una parte importante del viaje.

Sin embargo, los gastos dependen del destino al que se quiera viajar. En caso de que la persona desee descansar cuatro noches, en temporada alta, se plantean los siguientes valores por persona: si se desea viajar a destinos de playa, como Cartagena o Santa Marta, se estima un gasto entre $1.600.000 y $2.500.000.

Si el viaje se quiere realizar a zonas de montaña, como el Eje Cafetero o el Altiplano Cundiboyacense, se necesitarán entre $800.000 a $1.300.000. Pero si se quiere disfrutar de pueblos rurales o patrimoniales, el presupuesto oscila entre los $600.000 y $1.000.000.

Pero la experta también advirtió sobre algunos factores que pueden encarecer el costo de las vacaciones. Reservar tiquetes o alojamiento con menos de 15 días de anticipación puede limitar el acceso a tarifas económicas.

Como alternativa, la experta recomienda comparar salidas en la mañana del 24 o en la tarde del 25 de diciembre, así como viajar el 31 y regresar entre el 3 y el 4 de enero.

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Reto de 40 días para ahorrar y financiar vacaciones

Según la experta, una de las mejores opciones para lograr ahorrar y viajar en diciembre es convertir 40 días, previos al viaje, en un reto de ahorro.

Dentro de este se deben identificar algunos de los principales gastos cotidianos que se pueden reducir como: llevar el almuerzo desde casa, reducir los gastos en cafés o snacks, reducir las salidas nocturnas y usar menos plataformas de transporte.

Según la experta, combinar el almuerzo preparado en casa con la reducción de salidas nocturnas podría representar un ahorro estimado de $1.440.000 a $2.200.000. El objetivo del reto es establecer una meta realista y hacer un seguimiento riguroso al ahorro para finalmente poder financiar las vacaciones sin depender de créditos de consumo.

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