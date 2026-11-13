Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 13 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 13 de 2026
03:46 p. m.
03:46 p. m.
- Se conoció una prueba de vida de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja, secuestrada por el ELN, cuando estaba de civil en zona urbana de Saravena, Arauca. Le envío un sentido mensaje a su familia.
- Un grave accidente se registró en Medellín, en el barrio Robledo donde un furgón pequeño se habría quedado sin frenos y embistió a por lo menos 13 vehículos.
- En Cúcuta permanecen hospitalizados los cinco soldados que resultaron heridos en el ataque terrorista en zona rural de Tibú. Mientras tanto las familias de los cuatro militares asesinados esperan los cuerpos.
- En Cesar el atentado fue otra vez contra la subestación de Policía de San Roque, Curumaní. En cuidados intensivos permanecen dos uniformados que resultaron heridos tras el ataque.