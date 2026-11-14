Fuerte sismo se presentó en Indonesia hoy 14 de noviembre: atento al reporte

Este 14 de noviembre de 2026, a las 2:59 de la madrugada de Indonesia (9:59 de la noche del 13 de noviembre en Colombia), se presentó un fuerte movimiento telúrico en ese país del Sudeste Asiático.

La magnitud confirmada estuvo por encima de los 5.0, mientras que la profundidad fue superficial. ¿Dónde fue el epicentro? ¿Qué han reportado las autoridades tras los respectivos monitoreos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en Indonesia hoy 14 de noviembre de 2026

2:59 a.m. del 14 de noviembre de 2026 en Indonesia / 9:59 p.m. del 13 de noviembre de 2026 en Colombia.

Epicentro: océano Índico, 373 km al suroeste de Banda Aceh, Indonesia.

Magnitud: 5.2.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Lugares más cercanos: a 373 kilómetros de Banda Aceh, a 378 de Meulaboh, a 399 de Sabang, a 405 de Sinabang, a 418 de Sigli, a 429 de Campbell Bay, a 439 de Reuleuet, a 448 de Blangpidie, a 479 de Bireun y a 523 de Lhokseumawe.

¿Qué han reportado las autoridades de Indonesia tras el fuerte sismo de hoy 14 de noviembre de 2026?

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia recorrió el territorio y entregó un parte de tranquilidad.

Aunque se alcanzó a sentir una 'vibración' en las viviendas, los expertos detallaron que no hubo daños materiales ni se reportaron heridos o víctimas.

Asimismo, aclararon que no existe el riesgo de que se genere un oleaje peligroso en las costas y que, por ende, está descartada la posibilidad de que se origine un tsunami.

Tras el movimiento telúrico de magnitud 5.2, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia ha confirmado que se han detectado réplicas que han oscilado entre los 2.9 y 3.4.

Sin embargo, también han explicado que es normal que sigan ocurriendo esos eventos sísmicos de una magnitud inferior debido a que se continuará liberando energía.

En medio de esa coyuntura, las autoridades locales también están monitoreando el territorio porque existe una probabilidad de que se presenten lluvias y vientos fuertes.