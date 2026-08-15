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Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 14 de agosto de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 15 de 2026
07:10 a. m.
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  • Trillizas Saavedra fueron halladas entre los escombros en el mismo orden en que nacieron.
  • Las medidas que anunció el presidente De la Espriella en sus viajes a Quibdó y Pereira tras el terremoto.
  • Esta es la historia de Laureano Quintero: el doctor que lidera rescates para salvar vidas.
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