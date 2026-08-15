Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 14 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 15 de 2026
07:10 a. m.
07:10 a. m.
- Trillizas Saavedra fueron halladas entre los escombros en el mismo orden en que nacieron.
- Las medidas que anunció el presidente De la Espriella en sus viajes a Quibdó y Pereira tras el terremoto.
- Esta es la historia de Laureano Quintero: el doctor que lidera rescates para salvar vidas.