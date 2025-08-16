CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 15 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

agosto 16 de 2025
07:00 a. m.
  • La comisión interamericana de derechos humanos condenó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. El organismo internacional de justicia lamentó que haya sido víctima de un ataque armado y pidió al Estado garantizar la seguridad de las personas con liderazgo político.
  • Sentencia condenatoria contra el abogado Diego Cadena. El juez lo halló responsable del delito de soborno en el caso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, sin embargo, lo absolvió en el hecho relacionado con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez. Además, le permitió defenderse en libertad.
  • Las autoridades siguen la búsqueda de la médico Daniela Hernández, secuestrada en Sevilla, Valle. Ofrecen 50 millones de pesos de recompensa para quien entregue información de su paradero. La primera hipótesis apunta a un posible secuestro extorsivo.
