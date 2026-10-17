Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 16 de octubre de 2026
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Noticias RCN
octubre 17 de 2026
07:13 a. m.
07:13 a. m.
- El desgarrador testimonio del conductor del bus que se accidentó en la vía Panamericana. Dice que encapuchados sobre la vía les dispararon y eso provocó la tragedia.
- Once menores de edad fueron rescatados de una red de explotación sexual en Cali. Las niñas pertenecían a una comunidad indígena del Valle del Cauca.
- El papa León XIV se recupera luego de una cirugía por cáncer de pulmón. A mediodía presidió misa desde el décimo piso del Hospital Gemelli, en Roma, donde permanece hospitalizado.