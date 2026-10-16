Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 16 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 16 de 2026
04:23 p. m.
04:23 p. m.
- Las autoridades investigan la muerte de una mujer que resultó gravemente quemada cuando comía en un restaurante de Bucaramanga. Pasó 11 días en cuidados intensivos.
- No paran los ataques de las disidencias en Valle del Cauca. Cali fue blanco de los terroristas que lanzaron una granada contra un puesto de control de la Policía. Una mujer y cuatro policías resultaron heridos.
- El presidente Abelardo de la Espriella encabezó un mega operativo contra la delincuencia en Barranquilla. Fueron capturados 56 peligrosos criminales del Atlántico.