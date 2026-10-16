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Continúa la búsqueda de soldado desaparecido en el río Caquetá: esto se sabe

De acuerdo con la Sexta División del Ejército, su embarcación habría sido atacada en un operativo contra la minería ilegal.

Ejército logró comunicación con los 60 soldados desaparecidos en un operativo en Guaviare
Foto: Ejército Nacional de Colombia

Jorge Leonardo Alzate

octubre 16 de 2026
09:50 p. m.
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Continúa la búsqueda del cabo tercero William Chalacán Cuastumal, del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 21, en el río Caquetá y cercanías.

De acuerdo con la Sexta División del Ejército, el suboficial cayó al cuerpo de agua y desapareció el pasado lunes, 12 de octubre. Desde entonces no ha vuelto a saberse sobre él.

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¿Por qué el soldado Chalacán cayó al río y qué tiene que ver la minería ilegal con su desaparición?

El cabo Chalacán desapareció en el desarrollo de operaciones militares contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en el departamento del Amazonas.

Según las autoridades, su batallón encontró “una draga artesanal, presuntamente utilizada para esta actividad ilícita” e inició el “procedimiento de aseguramiento de la embarcación”, cuando fue sorprendido por un grupo de personas que se encontraban en la zona.

Iniciaron la huida y, se cree, que provocaron “el hundimiento de la embarcación en que se movilizaba la unidad militar”, en la que viajaba, entre otros, el suboficial.

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Continúan las operaciones de búsqueda para encontrar al cabo Chalacán:

Tan pronto como el suboficial cayó al agua y sus compañeros le perdieron el rastro, “se activaron los protocolos de búsqueda, salvamento y rescate en el área fluvial (…) el apoyo de buzos de la Armada Nacional al igual que la Fuerza Aérea Colombiana con el sobrevuelo de aeronaves”.

Según la Sexta División del Ejército, las “tropas continúan las labores de búsqueda y rescate para dar con su paradero”. Además, se ha brindado “acompañamiento institucional a su familia y seres queridos en estos momentos de incertidumbre”.

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