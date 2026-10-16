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Emisiones Mañana Express 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / viernes 16 de octubre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Mañana Express

octubre 16 de 2026
01:00 p. m.
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  • Vanessa de la Torre habló en exclusiva con la primera dama de la Nación. En su primera entrevista con un medio nacional, Ana Lucía Pineda contó cómo le cambió la vida este nuevo rol. Además, conversaron sobre las críticas que ha recibido.
  • En Engativá residentes de la zona denuncian que habitantes de calle se están enfrentando y hasta ponen música en medio de las peleas.
  • En Antonio Nariño un hombre que iba a ser asaltado estrelló a los ladrones contra un concesionario. Las autoridades reaccionaron de inmediato y los capturaron.
  • Testimonio del oficial que sobrevivió al ataque armado en la vía Panamericana, en Timbío, Cauca. Asegura que hombres armados comenzaron a disparar, desatando el terror entre los pasajeros.
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