Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / viernes 16 de octubre de 2026

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Salitre Mágico estrena nueva montaña rusa este 16 de octubre en Bogotá. RALLUS alcanza los 60 km/h, tiene 20 metros de altura y tres tirabuzones.

El proyecto de ley ‘No son Mercancía’ busca acabar con la venta de animales de compañía que provienen de criaderos ilegales.