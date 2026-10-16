Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 16 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 16 de 2026
08:30 p. m.
08:30 p. m.
- El Ministerio de Defensa dice que los helicópteros disponibles en el país no pueden volar más si no se les hace mantenimiento.
- Sigue la arremetida contra la fuerza pública en Huila. Fueron tres atentados en menos de una semana y, recientemente, un uniformado resultó herido por cuenta de un ataque con explosivos.
- Entra a liquidación judicial la cadena de restaurantes Presto. Ahora, la liquidadora busca un comprador para salvar a los trabajadores, la marca y su reputación.