Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 16 de octubre de 2026

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octubre 16 de 2026
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  • El Ministerio de Defensa dice que los helicópteros disponibles en el país no pueden volar más si no se les hace mantenimiento.
  • Sigue la arremetida contra la fuerza pública en Huila. Fueron tres atentados en menos de una semana y, recientemente, un uniformado resultó herido por cuenta de un ataque con explosivos.
  • Entra a liquidación judicial la cadena de restaurantes Presto. Ahora, la liquidadora busca un comprador para salvar a los trabajadores, la marca y su reputación.
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