Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 27 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 28 de 2026
07:28 a. m.
07:28 a. m.
- Noticias RCN conoció la decisión de la Corte Suprema de abrir indagación al entonces senador Gustavo Petro y a la excongresista del Pacto Histórico, por los contratos a Deicy Jiménez.
- En cumplimiento de una notificación roja de Interpol, la Guardia Civil Española capturó en la isla Lanzarote, de Canarias, al excandidato presidencial y exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo.
- En el marco de la instalación de la mesa de concertación del salario mínimo para 2027, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, puso sobre la mesa una iniciativa económica y social denominada ‘salario solidario’.