Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 27 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 27 de 2026
04:05 p. m.
04:05 p. m.
- En poder de la Guardia Civil española permanece el excandidato presidencial y exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo. Tiene circular roja de Interpol y la Fiscalía colombiana lo solicita para responder por presunto abuso sexual contra menores.
- Consejo de Estado abre la puerta a la pérdida de investidura de la representante del Pacto Histórico, Verónica Estrada. El alto tribunal admitió una demanda en medio del escándalo por el falso título universitario como ingeniera de minas.
- Tres días después del ataque terrorista en pleno centro de Villavicencio, las autoridades frustraron otro atentado en Puerto Gaitán. Detuvieron un vehículo acondicionado con rampas y explosivos que sería utilizado para atacar a la población.