Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / viernes 27 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 27 de 2026
11:48 a. m.
11:48 a. m.
- Noticias RCN conoció nuevos videos que muestran cómo se movían los secuestradores dentro del Éxito de Cartagena y la forma en que sometían a trabajadores y clientes.
- Cuatro ladrones se metieron a robar a la casa del director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés. El hurto ocurrió cuando no había nadie en la vivienda.
- Un niño de 13 años fue encontrado encerrado en una jaula en Ocaña, Norte de Santander.
- En Cúcuta, familias de la Nueva EPS alzan su voz ante la suspensión de servicios en la clínica Medical Duarte, entre los afectados hay niños que luchan contra el cáncer y que necesitan continuidad en sus tratamientos.