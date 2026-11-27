Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 27 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 27 de 2026
08:20 p. m.
08:20 p. m.
- La Corte Suprema abrió indagación previa en contra del entonces senador Gustavo Petro y María José Pizarro por los contratos de Deicy Jiménez en 2019 con la Primera Vicepresidencia del Senado.
- En España fue detenido el exgobernador de Magdalena y excandidato presidencial, Carlos Caicedo, por presuntamente abusar de una menor de 8 años en 2023.
- En apenas un año se desplomaron los sueldos mínimos en Colombia. Hoy, 1,1 millones de personas ganan ese salario; mientras que en 2025 eran 2,3 millones. Por el contrario, la informalidad está disparada.