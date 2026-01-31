Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 30 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 31 de 2026
08:23 a. m.
- Robo de camionetas de alta gama en el departamento del Meta. Los vehículos, según investigaciones de la Policía, fueron a parar a manos del peligroso cabecilla de las disidencias alias Calarcá.
- El Banco de la República aumentó 100 puntos básicos la tasa de interés, pasando de 9.25% a 10.25 %. El ministro de Hacienda calificó de equivocada la decisión.
- El Gobierno Nacional anunció que a partir de febrero la gasolina bajará 500 pesos.
- La Embajada de Estados Unidos en Venezuela confirmó la liberación de todos sus connacionales que permanecían presos en el país. Esto ocurrió luego de que Delcy Rodríguez, anunciara horas antes una amnistía general a todos los presos políticos y el cierre del Helicoide.