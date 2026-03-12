Alertan que erosión del río está borrando un barrio en Carepa, Antioquia: habitantes piden ayuda

En Carepa (Antioquia), la erosión ha causado la pérdida de terreno de un barrio. Ya se llevó 30 viviendas y mantiene en alerta a decenas de familias que claman por ayuda.

RELACIONADO Profesora pensionada denuncia suspensión de tratamientos para su hijo con autismo en Antioquia

Aunque existe un contrato de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para frenar la emergencia, la comunidad denuncia que las obras aún no comienzan.

Río Carepa ha sido un problema desde hace más de una década

Durante 16 años, el río Carepa se ha llevado partes del barrio Brisas. Varias familias han tenido que abandonar sus viviendas luego de que la erosión terminara llevándose las casas que construyeron desde hace varios años.

Milta Bella Quintana Ramos, habitante del barrio, contó cómo está viviendo la situación: “Salí de aquí hace casi dos años. Salimos cuatro adultos mayores y pensábamos pasar la vejez en nuestra casita, pero ahora nos toca pagar arriendo”.

Mientras algunas familias ya se fueron, quienes aún permanecen en el sector cuestionan el avance del proyecto anunciado para frenar la erosión del río.

Frente a esto, se pronunció el alcalde de Carepa, Agapito Murillo: “Este es un compromiso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Yo estuve varias ocasiones en Bogotá, pero del dicho al hecho no ha pasado nada. El río sigue llevándose el terreno y la amenaza cada día es más fuerte”.

Afectaciones en el sector bananero por lluvias

La temporada invernal no solo se ha visto en afectaciones para la ciudadanía, sino en materia económica. A inicios de febrero, por ejemplo, la Asociación de Bananeros de Colombia entregó cifras alarmantes.

Las afectaciones en los ríos Carepa y Grande dejaron bajo el agua las zonas productivas en el Urabá. Prácticamente, las hectáreas quedaron sumergidas obstaculizando la producción de banano.

Emerson Aguirre, presidente de la asociación, señaló que 1.200 hectáreas quedaron inundadas. Además, recordó que Urabá concentra la mayor producción de banano, siendo responsable de aproximadamente 66 millones de cajas por año.