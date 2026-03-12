Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 12 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
marzo 12 de 2026
- La congresista reelecta, Karen Manrique, se presentó ante la Policía en Tame, Arauca, luego de conocer la orden de la Corte Suprema en su contra por el caso de la UNGRD. Wadith Manzur se entregó en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá.
- Los argumentos jurídicos del Tribunal de Antioquia para frenar el traslado de al menos 6 millones de pacientes a otras EPS.
- Una niña de 8 años con leucemia vio interrumpido su tratamiento por la falta de entrega de medicamentos, por parte de su EPS intervenida.