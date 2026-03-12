Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 11 de marzo de 2026
- Karen Manrique se presentó en la sede de la Policía en Tame, Arauca, tras la orden de captura que emitió la Corte Suprema por su presunta vinculación con el escándalo de la UNGRD.
- El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, fue imputado por presunto tráfico de influencias para la compra de un lujoso apartamento en Bogotá, a cambio de favores a un empresario en un proyecto de regasificación.
- Cinco policías resultaron heridos en el municipio de El Tambo, Cauca. Disidencias lanzaron artefactos explosivos contra la subestación de Policía.