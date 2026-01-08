Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 31 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 01 de 2026
08:37 a. m.
08:37 a. m.
- Los estudiantes de la Universidad Nacional que fueron agredidos con arma blanca dentro del campus temen por sus vidas.
- Cinco niños y un adulto en Soacha, Cundinamarca, resultaron heridos tras ser atropellados por un vehículo que rodó de una pendiente e impactó contra una vivienda.
- Amigos y familiares de María Camila Potosí y su hija Alahia realizaron una velatón rechazando el crimen del que fueron víctimas y pidiendo que se haga justicia.
- En Santander las autoridades reportaron el hallazgo de un feto. Investigan quién abandonó el cuerpo.