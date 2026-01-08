Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 31 de julio de 2026

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agosto 01 de 2026
08:37 a. m.
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  • Los estudiantes de la Universidad Nacional que fueron agredidos con arma blanca dentro del campus temen por sus vidas.
  • Cinco niños y un adulto en Soacha, Cundinamarca, resultaron heridos tras ser atropellados por un vehículo que rodó de una pendiente e impactó contra una vivienda.
  • Amigos y familiares de María Camila Potosí y su hija Alahia realizaron una velatón rechazando el crimen del que fueron víctimas y pidiendo que se haga justicia.
  • En Santander las autoridades reportaron el hallazgo de un feto. Investigan quién abandonó el cuerpo.
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