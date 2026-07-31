Más de 48.00 migrantes que ingresaron irregularmente a Ceuta ya regresaron a Marruecos

Tras el ingreso masivo al enclave español de Ceuta, al menos 48.300 migrantes decidieron regresar a Marruecos. Los testimonios revelan que muchos cruzaron la frontera engañados por falsas expectativas.

"La primera razón por la que nos fuimos fue el hambre. Otra razón fue que unos españoles de origen marroquí que vivían en Ceuta nos atacaron", aseguró uno de los migrantes.

Y es que el Ministerio del Interior español indicó que desde el jueves 30 de julio alrededor de 50.000 personas cruzaron la frontera, aunque autoridades locales estiman que podrían ser más de 60.000.

El representante del Gobierno español en Ceuta afirmó que se recuperaron 57 cadáveres en el lado español de la frontera y que podría haber más en la parte marroquí. Algunos se ahogaron y otros murieron aplastados al intentar escalar el rompeolas donde está la valla fronteriza.

España, Italia y Francia toman medidas

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que instalarán boyas en el mar como una barrera de contención para evitar el paso de migrantes.

Calificó el cruce masivo de "violación de la soberanía territorial de España" y afirmó que las autoridades estaban agilizando la repatriación, con la cooperación de Marruecos, de quienes habían entrado ilegalmente.

Mientras que Italia anunció controles de identidad en sus fronteras a quienes ingresen desde España. Serán específicos y solo afectarán a los ciudadanos no europeos que lleguen de España. La medida permanecerá en vigor durante un mes a partir del sábado 1 de agosto.

El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, dijo en la red social X que "la suspensión temporal de Schengen con España es una decisión necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras de Europa. Es una medida prevista por los tratados y que hoy se ha vuelto inevitable".

Y Francia desplegó aviones y drones para reforzar la seguridad en zona fronteriza con el territorio español.

"Los refuerzos se triplican, con 184 policías movilizados y una vigilancia por dron reforzada (...) y a partir de mañana, se quintuplicarán, llevando el dispositivo a 334 policías y gendarmes además de los efectivos habitualmente movilizados", señaló Laurent Nuñez, ministro del Interior.