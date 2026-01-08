VIDEO | Aterrador atentado con carro bomba contra comando de Policía Norte de Santander

En horas de la madrugada de este sábado 1 de agosto se registró un grave atentado terrorista con explosivos contra la base del comando de la Policía en Norte de Santander, en Cúcuta, en el sector de García Herreros, en la vía hacia Cenabastos, donde ocho patrulleros resultaron heridos.

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Preliminarmente, se maneja la información de que dos de los uniformados se encuentran en estado crítico. Otras tres personas, civiles, también sufrieron lesiones.

La Policía de Norte de Santander entregó detalles de los explosivos que fueron utilizados para perpetrar el ataque:

El ataque se ejecutó mediante la modalidad de lanzamiento de Artefacto Explosivo Improvisado (A.E.I.) tipo RAMPA dejando como resultado ocho (08) uniformados lesionados, quienes fueron trasladados a la Clínica Medical Duarte para recibir atención médica especializada.

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Balance de heridos por atentado terrorista en Cúcuta

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el ataque con explosivos contra el comando de la Policía con un camión bomba adecuado con tatucos explosivos tipo rampa deja un saldo preliminar de 11 personas heridas, entre ellas ocho uniformados, de los cuales dos se encuentran en grave estado.

El balance de heridos lo confirmó George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander:

En este momento tenemos ocho personas lesionadas de la Policía y tres personas particulares.

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Millonaria recompensa por los autores del atentado terrorista en Cúcuta

Por los autores materiales e intelectuales de este nuevo atentado terrorista en Cúcuta, ofrecen una millonaria recompensa:

La Gobernación de Norte de Santander ofrece una recompensa de hasta $100 millones por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos.

Por el momento se mantiene acordonada la zona donde se llevan a cabo las respectivas labores de inspección y una coordinación permanente con las autoridades competentes para fortalecer las acciones de seguridad y proteger a la ciudadanía en medio de la emergencia.