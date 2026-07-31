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Definidas las llaves de los octavos de final de la Sudamericana

Así quedaron los cruces de los octavos de la Copa Sudamericana. ¡Prográmese!

Así quedaron los cruces de los octavos de la Copa Sudamericana.
Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 31 de 2026
09:40 p. m.
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Con los últimos partidos de los playoffs disputados, quedó completo el cuadro de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Ocho equipos lograron superar la fase previa y ahora se medirán con los clubes que avanzaron directamente como líderes de sus respectivos grupos.

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Para Colombia, la noticia deja un solo sobreviviente. Independiente Santa Fe aseguró su clasificación luego de imponerse con un contundente marcador global de 5-0 sobre Caracas FC, mientras que Independiente Medellín quedó eliminado tras perder su serie frente a Vasco da Gama.

Ahora, el conjunto cardenal afrontará uno de los desafíos más exigentes del torneo al enfrentarse con River Plate, uno de los candidatos al título continental.

¿Cómo quedaron las llaves de los octavos de final de la Copa Sudamericana?

Los cruces confirmados para la siguiente ronda son los siguientes:

  • Recoleta vs. Boca Juniors
  • São Paulo vs. Bolívar
  • River Plate vs. Independiente Santa Fe
  • Olimpia vs. Vasco da Gama
  • Atlético Mineiro vs. RB Bragantino
  • Macará vs. Santos FC
  • Montevideo City Torque vs. Tigre
  • Botafogo vs. Cienciano
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Los ocho clubes que llegaron como primeros de grupo fueron Recoleta, São Paulo, River Plate, Olimpia, Atlético Mineiro, Macará, Montevideo City Torque y Botafogo, quienes ahora buscarán mantener su condición de favoritos frente a los equipos provenientes de los playoffs.

¿Cuándo se jugarán los octavos de final de la Copa Sudamericana?

La Conmebol programó esta fase entre el 11 y el 20 de agosto, con partidos de ida y vuelta que definirán a los ocho clasificados a los cuartos de final.

En el caso de Independiente Santa Fe, la serie frente a River Plate aparece como una de las más atractivas de esta instancia. El equipo bogotano intentará dar el golpe ante uno de los clubes más importantes del continente para seguir con vida en el torneo.

Tras eliminar con autoridad a Caracas FC, los ‘cardenales’ llegan con confianza y buscarán mantener el nivel mostrado en la fase previa. Del otro lado estará un River Plate que avanzó directamente a los octavos tras finalizar como líder de su grupo.

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La Copa Sudamericana entra así en su etapa decisiva, con varios de los clubes históricos del continente aún en carrera y con un único representante colombiano que intentará mantener viva la ilusión nacional en busca del título.

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