Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 6 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 07 de 2026
08:27 a. m.
  • Todo está listo para que los ciudadanos voten. Hay 41.287.000 personas habilitadas para asistir a las urnas.
  • En algunas regiones la fuerza pública se ha desplazado para garantizar que las elecciones del 8 de marzo transcurran con normalidad.
  • Las autoridades siguen vigilando que la jornada electoral del domingo no se vea empañada por delitos electorales. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló del dinero que han incautado y que al parecer iba a ser usado para la compra de votos.
Cancillería

Cancillería cambió la dirección de 58 puestos de votación en el exterior para elecciones del Congreso

Estos puestos estarán ubicados en 16 países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, España, Alemania y Venezuela.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy sábado 7 de marzo de 2026

¡Se están entregando los premios tras el sorteo del Super Astro Sol de este 7 de marzo! Descubra aquí el resultado exacto.

Elecciones en Colombia

Despliegan 246.000 uniformados para garantizar seguridad en elecciones en Colombia

Deportivo Cali

Así quedó el Deportivo Cali en la tabla del descenso tras derrota y renuncia de Alberto Gamero

Enfermedades

Inmunodeficiencia combinada grave: ¿en qué consiste el famoso “síndrome del niño burbuja”?