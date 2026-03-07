Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 6 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
marzo 07 de 2026
- Todo está listo para que los ciudadanos voten. Hay 41.287.000 personas habilitadas para asistir a las urnas.
- En algunas regiones la fuerza pública se ha desplazado para garantizar que las elecciones del 8 de marzo transcurran con normalidad.
- Las autoridades siguen vigilando que la jornada electoral del domingo no se vea empañada por delitos electorales. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló del dinero que han incautado y que al parecer iba a ser usado para la compra de votos.